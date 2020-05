Zeuge berichtet: „Dieser Wolf ist nicht scheu“

Es ist Freitag, kurz nach 7 Uhr am Morgen, als aus dem Nebel ein Raubtier tritt. Hans-Peter Kircher traut seinen Augen kaum, als er den Wolf auf der gegenüberliegenden Straßenseite seines Hauses in Bruck am Ziller erblickt. Der Landwirt huscht zurück ins Haus, will sein Handy holen und den Moment festhalten. Dem Tier scheint dies herzlich egal zu sein. „Es kam immer näher“, sagt Kircher, „direkt auf mich zu.“