JKU sagt „Nein, aber“ zu Tierversuchen für Medizin

Die JKU will auf einem eigenen „Linzer Weg“ ein „Nein, aber“ zu Tierversuchen an ihrer Medizin-Fakultät sagen. Was das bedeuten soll, ist Thema von Runde 3 der Videodebatte zu Laborexperimenten an Lebewesen heute, Freitag (5. Juni), 14 Uhr am Youtube-Kanal der JKU, bzw auf ihrer Homepage, siehe hier. Unterdessen liefern sich die Gegner und Unterstützer von Tierversuchen weiter ein Tauziehen um Sinn und Unsinn, Notwendigkeit und Unnotwendigkeit von Tierversuchen.