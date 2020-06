„Sex ist illegal, wenn man nicht zusammenwohnt“

Die Corona-Lockerungen, die die britische Regierung am 31. Mai bekannt gab, sorgen für Gelächter. Seit dem 1. Juni dürfen die Menschen zwar wieder ohne triftigen Grund vor die Tür und sich mit bis zu 6 Personen treffen - allerdings nur draußen! In geschlossenen Räumen, auch in privaten Haushalten, sind Treffen strengstens verboten, sofern es sich nicht um einen gemeinsamen Hausstand handelt.