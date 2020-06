Kim und Kanye: 10-Mio.-Dollar-Klage für Bodyguard

Kim Kardashian and Kanye West drohen ihrem Ex-Bodyguard juristische Schläge an. Die Anwälte des Promi-Paares schickten einen Drohbrief an Steve Stanulis, der seinen ehemaligen Boss in einem Podcast als „launischsten und hilfsbedürftigsten Geizhals“ bezeichnet hatte. Die Reality-Schönheit und der Rapper wollen auf 10 Millionen Dollar Schadensersatz klagen, wenn Stanulis noch einmal „infame Lügen“ über West verbreitet.