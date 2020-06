Autokino am Donauufer feierte gelungene Premiere

„Sicher kann man auch auf der Couch sitzen und einen Film streamen, aber nach der ganzen Corona-Geschichte haben meine Freundin und ich das schon so satt, wollten wir einfach mal wieder raus“, brachte es Rafael Bernecker (26) aus Asten auf den Punkt, nachdem er gestern beim von der „Krone“ präsentierten Autokino am Urfahranermarktgelände einen Platz in der zweiten Reihe ergatterte. Ein Unterschied zum Indoor-Kino, wo ja eher die hinteren Reihen begehrt sind.