Bus-Unternehmer wollen auch wieder durchstarten

Bis zur Grenzöffnung am 15. Juni wollen er und seine Mitbewerber den Betrieb mit kleineren Ausflugsfahrten aufnehmen. Seit dem Wochenende erhält der Grödiger erste Anfragen. Ein Termin für die erste Fahrt nach dem Shutdown ist fixiert: „Wir bringen 14 Personen am 14. Juni an einen See nach Kärnten. Aktuell freue ich mich selbst über solch einen kleinen Auftrag.“