Sperre für Asphaltierung, nicht für Motorräder

Ab der Grenzöffnung am 15. Juni wird es mit der Ruhe auf der Hahntennjochstraße wohl vorbei sein. Diese Ruhe vor dem Sturm wird in den nächsten zwei Wochen für Asphaltierungsarbeiten genützt, die eine Straßensperre mit sich bringen. In Prutz zieht das Land eine Investition von 35 Mio. Euro für die Unterführung vor.