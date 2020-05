Marsch sieht neue Möglichkeiten der Kommunikation

Im Audi-Talk in Salzburg wurde Bullen-Trainer Jesse Marsch über die Kommunikation in den Geisterspielen gefragt. Er wurde mit seiner eigenen Aussage konfrontiert. Was rauskam, sehen Sie hier im Video. Zudem spricht Marsch noch über den Vergleich Fußball und Ski-Sport, über die Rolle der Fans und über die Kreativität der Vereine.