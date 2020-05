Model-Engel Romee Strijd verkündet Schwangerschaft

Für die 24-jährige Niederländerin geht mit der Schwangerschaft ein Traum in Erfüllung, von dem sie lange nicht zu träumen gewagt hatte. Wie sie in dem emotionalen Posting nämlich verriet, sei bei ihr sieben Jahre lang die Periode ausgeblieben. Erst vor zwei Jahren habe sie schließlich die Dianose erhalten: Sie leide am PCO-Syndrom, einer der häufigsten Ursachen von Unfruchtbarkeit. „Ich war am Boden zerstört, weil es mein größter Traum ist, Mutter zu sein und eine Familie mit Laurens zu gründen.“