Villacher fordern eine grüne Oase statt Büros

Grünfläche statt Bürogebäude

In einer mehrseitigen Stellungnahme führen die Anrainer ihre Einwände gegen das geplante Projekt an. „Es ist viel zu groß dimensioniert und geht bis an die Grundgrenzen. Dadurch kommt es zu Beeinträchtigungen“, befürchten die Anrainer. Gerade im sensiblen Altstadtgebiet müsse ein solches Projekt genau betrachtet werden. Zudem würde mit dem Bau des Bürogebäudes eine Grünfläche unweigerlich verschwinden. Anstatt des Gebäudes könnte nach Ansicht der Anrainer eine Grünfläche für die Allgemeinheit angelegt werden.