Erneute Eskalation der Gewalt in Hongkong

Pläne aus Peking stachelten Proteste neu an

Die kürzlich vorgelegten Pläne der Führung in Peking haben die Massenproteste gegen die Regierung in der Sonderverwaltungszone wiederbelebt. Die Demonstranten fürchten den Verlust von Freiheiten, die die ehemalige britische Kronkolonie seit ihrer Rückgabe an China 1997 genießt. Nach dem Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ wird Hongkong seitdem mit mehr Freiheiten und autonom regiert.