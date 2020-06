Diese Stars ließen sich ihre Brüste verkleinern

Mit einem Oben-ohne-Foto verabschiedete sich Chrissy Teigen kürzlich auf Instagram von den Implantaten in ihren Brüsten. „Sie haben mir hervorragende Dienste über die Jahre geleistet, doch jetzt hab ich von ihnen genug. Ich will einfach mal wieder ein Kleid in meiner Größe einfach zumachen können und ohne Probleme auf dem Bauch liegen können“, schrieb sie dazu. Schon früher hatte die Model-Schönheit erklärt, ihre Busen-OP, die sie in ihren 20ern hatte machen lassen, zu bereuen.