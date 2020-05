„Waren schon vor Krise um viele Kinder besorgt“

In der heißen Phase der Corona-Krise war die Sorge um Kinder in belasteten Familien groß. Aber was passiert, wenn Kinder und Jugendliche plötzlich in einem Zuhause eingesperrt sind, in dem sie täglich Gewalt erfahren müssen? Die Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft setzt sich seit 30 Jahren für deren Interessen ein. Im krone.tv-Interview mit Moderatorin Damita Pressl erzählt Leiterin Dunja Gharwal, wie ihre Arbeit in den vergangenen Wochen ausgesehen hat.