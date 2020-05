Neue Programmplätze bei simpliTV

Bin ich von einem Kanalwechsel betroffen?

In einigen Regionen des Nordburgenlands ist eine Kanalumstellung notwendig. Diese erfolgt am 3. Juni 2020 um 10 Uhr. Wenn Sie in diesem Einzugsgebiet das digitale Antennenfernsehen simpliTV nutzen, dann müssen Sie Ihre Programmplätze neu einstellen.