Infektionen in Kindergarten und an Schule in Wien

Corona-Alarm im nächsten Wiener Kindergarten: Nachdem in einer Einrichtung in Liesing eine Mitarbeiterin sowie ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet wurden, traf es jetzt auch einen Privatkindergarten in Hietzing: Gleich zwei Mitarbeiterinnen und vier Kinder sind infiziert. Mittlerweile liegen auch die Testergebnisse für zwei Schulen im Wien-Alsergrund vor: An der Volksschule Marktgasse wurde ein Kind positiv getestet, eines negativ. Entwarnung gibt es dagegen an der Privatschule Lycée Francais.