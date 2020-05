Landwirt (58) von Stier umgeworfen

Ein 58 Jahre alter Landwirt ist am Sonntagvormittag in Neuhaus im Stall des Anwesens von einem Stier umgestoßen und schwer verletzt worden. Nicht der erste Unfall dieser Art am vergangenen Wochenende. Bei Arbeiten in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Virgen in Osttirol wurde eine 22 Jahre alte Frau aus Deutschland von einem Jungrind verletzt.