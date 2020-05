Salzburger Raser haben „gute“ Gründe

Im Ortsgebiet von Kuchl wurde auf der Salzachtal Bundesstraße ein 20-Jähriger aus Hallein mit 109 km/h gemessen. Der Probeführerscheinbesitzer hatte es eilig, zum Essen zu kommen. Der Mann wird angezeigt. Am Donnerstag war ein 19-Jähriger in der Stadt Salzburg ebenfalls mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.