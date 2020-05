Vorarlberger (42) nach Faustschlag gestorben

Ein 42-jähriger Mann aus Egg in Vorarlberg ist am Freitag im LKH Feldkirch den Verletzungen erlegen, die er bei einer Rauferei in der Nacht auf Dienstag am Bushahnhof Dornbirn erlitten hatte. Der Beschuldigte, ein 22-Jähriger aus Frastanz, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bereits am Mittwoch in die Justizanstalt eingeliefert.