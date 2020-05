„In der Tiefe dachte ich ständig ans Ersticken“

Armin Sakanovic kniet am Planseeufer in Tirol, Kerzen stehen ringsherum - es ist jene Stelle, an der er am späten Montagabend als Beifahrer in einem PS-starken Audi in die eisigen Fluten katapultiert wurde. Wie berichtet, kam der Lenker (24) dabei um. Der 18-Jährige gewann hingegen den dramatischen Kampf um sein Leben.