Garner: So denkt sie über Afflecks neue Liebe

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass sich Ben Affleck und Ana de Armas in aller Öffentlichkeit beim Turteln zeigen. Die neue Liebe scheint dem Hollywoodstar, der in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, gut zu tun. Doch was hält seine Ex Jennifer Garner, mit der der 47-Jährige die drei Kinder Violet (14), Seraphina (11) und Samuel (8) hat, von der neuen Beziehung des Schauspielers mit der 32-jährigen Kollegin?