Gutschein-Aktion als Turbo für Ferlach

Statt schnellem Passspiel und gekonnten Toren drehte sich am Parkett der Ballspielhalle Ferlach am Montag alles um die Stadtpolitik. Inhaltlich kamen die Mandatare am Thema Corona vorerst noch nicht vorbei. Neben den negativen Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen will die Stadt die lokalen Unternehmer nach Villacher Beispiel mit einer Gutschein-Aktion unterstützen.