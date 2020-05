24-Stunden-Betreuung: „Lösung im letzten Moment“

40 Helferinnen kommen am Freitag in Tirol an

Das wochenlange Zittern hat nun ein Ende. Lang will es aber erst glauben, wenn sie in der Anlaufstelle in Stift Fiecht ihre neue Helferin abholt. Dort werden die Frauen nach der Einreise getestet. Nach einigen Tagen folgt ein zweiter Test. Am Freitag sollen laut Land die ersten 40 Betreuerinnen anreisen. „Im Fall einer positiven Corona-Testung wird eine Quarantäneunterkunft zur Verfügung gestellt“, informiert Pflege-LR Bernhard Tilg.