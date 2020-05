Coach Klopp von Bundesliga-Neustart beeindruckt

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat den Neustart der deutschen Fußball-Bundesliga am vergangenen Wochenende positiv bewertet. „Die Spiele waren wirklich gut: Super Tore, echter Kampf, enge Spiele“, sagte der frühere Dortmund-Coach am Dienstag. „In Deutschland geht es für viele Teams um alles, sie wollen in der Liga bleiben. Das gleiche wird in England passieren“, so Klopp.