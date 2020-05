Besucheranzahl in Salzburgs Freibädern begrenzt

Abstand halten und Maske tragen ist auch in den Freibädern heuer das Gebot der Stunde. Ob beim Buffet, auf der Liegewiese, an der Kasse oder in den Becken, ein bis zwei Meter Abstand müssen zwischen den Besuchern eingehalten werden. Wichtig sei auch die Eigenverantwortung, wie der Leiter der städtischen Betriebe bei einer Pressekonferenz am Dienstag betonte. Gleichzeitig kontrollieren die Bademeister, ob sich die Gäste an die Corona-Regeln halten.