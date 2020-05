Veruntreuungsprozess: Diversion für Busfahrer

Laut Verteidiger ist der Beschuldigte an zu viel verzeichnetem Kilometergeld in Höhe von 4000 Euro tatsachengeständig. Die Richterin schlug dem Angeklagten schließlich eine Diversion vor. Wenn er 5000 Euro abzüglich der bereits geleisteten Schadenswiedergutmachung von 450 Euro zurückzahlt und 75 Euro an Pauschalkosten einzahlt, wird das Verfahren nach einer zweijährigen Probezeit eingestellt. Die Staatsanwältin und der 37-Jährige zeigten sich damit einverstanden.