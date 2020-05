Heuer schon 2. Todessturz an derselben Stelle

55 Meter stürzte ein Wanderer (40) auf der Drachenwand bei St. Lorenz in den Tod. Das Unglück weckt traurige Erinnerungen an den Absturz des sechsjährigen Jan im Februar dieses Jahres. Denn der Indonesier, der in München lebte, ist an derselben Stelle abgestürzt, wie das tschechische Kind, das ebenfalls nicht überlebte.