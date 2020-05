Bei Highschool-Feier: Obama stichelt gegen Trump

„Macht nicht das, was bequem und einfach ist“

Als prominentester Gastredner schaltete sich Barack Obama per Live-Ansprache dazu. Dies sei eine schwierige Zeit, aber auch eine einmalige Chance für junge Menschen, die Welt zu verändern, sagte der frühere US-Präsident. „Man muss tun, was man für richtig hält, und nicht nur das, was bequem ist. Immer nur zu tun, was sich gut anfühlt, was einfach ist - so denken kleine Kinder.“