Wolff: Vettel für Mercedes „eine Variante“

Alle Fäden in der Hand

„Sebastian hat alle Fäden in der Hand“, sagte Wolff. „Er kann selbst entscheiden, ob er aufhören will oder bei einem anderen Team unterkommt. Es gibt noch einige interessante Plätze.“ Welche Plätze er meint, ist für viele ein Rätsel. Tatsache ist und darauf berief sich auch Wolff beim ORF: Alle anderen Teams verjüngen den Kader. Daher dürfte Russel bei Mercedes erste Option noch vor Vettel sein...Aber die Chance für den Deutschen lebt.