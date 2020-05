Haalands Oma beleidigt! Das war seine Reaktion

Zu Geisterspiel-Zeiten hat man als Zuschauer einen einzigen Vorteil. Man hört alles, was am Feld gesagt wird, auch unschöne Sachen. Wie zum Beispiel in der ersten Halbzeit bei einer Ecke: Todibo, der Verteidiger von Schalke, reagierte mit einer Beledigung auf einen Rempler von Haaland. „F... deine Großmutter“, schrie er den Norweger an. Haaland antwortete auf seine Weise: Er traf zum 1:0 (fünf Minuten später).