Bayern fordert bei Alaba Solidarität ein

Alaba in die Pflicht genommen

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge nahm zuvor Alaba, der zuletzt öfters mit einem Abschied kokettiert hatte, in der „Sport Bild“ in die Pflicht: „David ist bei uns sehr beliebt, etabliert und wertgeschätzt. Er muss seine Zukunft für sich entscheiden. Alle Spieler bei uns sind extrem privilegiert. Ich finde es wichtig, sich in diesen Zeiten auch Gedanken zu machen, wie man sich zum FC Bayern solidarisch verhält.“ Weiters meinte er: „Wir haben sehr seriöse und faire Vertragsangebote ohne Corona-Discount auf den Tisch gelegt. Es liegt nun an den Spielern, sie anzunehmen.“