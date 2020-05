Erster Schultag: Elefanten und bunte Stoffmasken

Im Reißverschluss-System

Herausfordernd die Teilung der Klassen: Maximal 18 Schüler dürfen in einer Gruppe sein. „Uns ist es gelungen, alle Geschwisterkinder in den gleichen Turnus einzuteilen“, ist Gottfried Dangl, AHS-Direktor der Kreuzschwestern in Linz zufrieden. Die Lehrer werden hier „im Reißverschluss-System“ einen Tag Gruppe A, am nächsten Gruppe B unterrichten. Stefan Pirc, Goetheschule Linz: „Endlich können alle ihre Freunde wieder sehen! Ich hoffe, dass bald so viel Normalität wie nur möglich zurückkommt.“