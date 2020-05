Neuer Boom für Strom aus Sonnenkraft

Die Stromproduktion aus Sonnenkraft (PV) hat stark zugelegt: Förderungen, günstige Hardware und die Pflicht zum Klimaschutz, haben der Branche in der EU einen Boom beschert: Die installierte Leistung hat sich gegenüber 2018 verdoppelt. Auch in Kärnten steigt der Ausbau stetig an: die PV-Stromproduktion hat von 3,8 Gigawattstunden im Jahr 2007 auf 112,8 GWh 2018 zugelegt. Liest sich spannend. Der Anteil der Photovoltaik beträgt bei uns aber erst magere 1,8 Prozent. Vielfach scheitert der Anlagenbau an Ökostromtarifen, Genehmigungen, Speichern, Netzanschlüssen, am politischen Willen.