Trimmel-Klub ohne Coach Fischer gegen die Bayern

Die Entscheidung sei in Absprache mit der DFL Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb getroffen worden. Auf das Spiel gegen den FC Bayern werden die „Eisernen“ von den Co-Trainern Markus Hoffmann und Sebastian Bönig vorbereitet. Hoffmann wird beim Re-Start nach der Coronavirus-Pause am Sonntag (18 Uhr) als verantwortlicher Coach an der Seitenlinie agieren.