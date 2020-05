Fünf seltene Rotmilane in Oberösterreich vergiftet

Weitere Giftanschläge

Besonders dreist gingen Täter in Meggenhofen vor. Obwohl nach dem Fund eines vergifteten Rotmilan bereits 2019 das Umweltkriminalamt eingeschaltet wurden, setzten sie ihre Angriffe fort, denen neuerlich einer der seltenen Greifvögel, aber auch ein Hund zum Opfer fielen. Der Vierbeiner konnte in letzter Minute gerettet werden. Weitere Giftanschläge gab es in Weilbach, Auerbach und Strohheim. Befunde der in den letzten Wochen in geborgenen, toten Vögel in Utzenaich und Schallerbach stehen aus.