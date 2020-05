Matt Damons märchenhafte Quarantäne in Irland

Tochter in New York hatte Covid-19

Der „Jason Bourne“-Star plant, Irland Ende Mai mit seiner Frau Luciana und den Töchtern Isabella (13), Gia (11) und Stella (9) zu verlassen. Er will mit ihnen zu seiner Stieftochter Alexia nach New York zu fliegen, um diese dort abzuholen. Die 21-jährige Studentin war an Covid-19 erkrankt. „Wir kehren nach Los Angeles zurück und Alexia kommt mit uns, sodass wir alle zusammen sein können und herausfinden können, was wir jetzt machen. Es ist so eine Vorhölle, in der wir gerade sind.“