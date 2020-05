Heimflug in die USA ist für Kozek kein Thema

Ein Heimflug in die USA? Ist derzeit für Eishockey-Crack Andrew Kozek kein Thema. Der 33-Jährige blieb mit Frau Lindsay sowie den Mädels Mara (3) und Kit (1) vorerst in Klagenfurt. „Die Situation ist besser als in Nordamerika, Österreich hat Corona gut unter Kontrolle - der Shutdown war richtig. Außerdem weiß ich nicht, ob später eine Rückkehr leicht möglich wäre.“ Denn der Knipser will kommende Saison in der heimischen Liga spielen, im Optimalfall wieder beim KAC.