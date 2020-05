Ein Stück zurück zum alten Gastro-Glück

Die Quadratur des Kreises

Herbert Hamoser von der Baumbar in Kaprun startet nach einem Umbau um sechs Millionen Euro mit gemischten Gefühlen in die Saison: „Sonst sperr ma Ende Mai zu, jetzt sperren wir Mitte Mai auf. 25 Restaurants streiten sich nun um 3000 Einwohner.“ Wirtschaftlich gesehen ein Minusgeschäft, deswegen sind Restaurant und Chill Out Lounge aktuell nur Freitag bis Sonntag geöffnet. Neben Gästen wären auch dringend Infos zur Nachtgastronomie für etwas Gewissheit nötig.