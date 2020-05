Alle Klubs erhalten Lizenz, aber neue Infos nötig

Die Saison der Bundesliga ist seit Mitte März unterbrochen und soll am 2. Juni fortgesetzt werden. Während der ständigen englischen Wochen werden keine Zuschauer in den Stadien sein. „Die nächsten Wochen und Monate werden sehr herausfordernd, doch gemeinsam werden wir auch diese Etappen erfolgreich bewältigen“, blickte Hartbergs Obmann Erich Korherr optimistisch in die Zukunft. Sein Team startet wie fast alle Ligakonkurrenten am Freitag mit dem Mannschafstraining. Die im Vorfeld durchgeführten PCR-Tests bei Spielern und Betreuern waren allesamt negativ, teilte der TSV mit.