Caritas-Mitarbeiterin überfallen: Elf Jahre Haft

DNA-Treffer in der Datenbank

Das Geld war bald ausgegeben: So quartierte sich das Paar in den folgenden Nächten in einem teuren Hotel ein, außerdem verprasste der 29-Jährige es bei Sportwetten. Auf die Spur kamen die Ermittler dem Paar schließlich über DNA-Spuren, die der Mann an der Kleidung seines Opfers hinterlassen hatte. Aufgrund seiner Vorstrafe gab es einen Treffer in der Datenbank.