Bundesliga veröffentlicht die neuen Corona-Regeln

Österreichs Fußball-Bundesliga setzt ihre wegen der Coronavirus-Pandemie seit Mitte März unterbrochene Saison am 2. Juni fort. Das wurde auf der Klubkonferenz am Mittwoch beschlossen. Doch unter welchen Rahmenbedingungen erfolgt der Neustart? Wie wird trainiert, wie ein Tor bejubelt - und was passiert, wenn ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurde? Die Bundesliga hat ihr gesamtes Präventionskonzept - also die Corona-Regeln für den Liga-Neustart - veröffentlicht, um ihrer Vorreiterrolle gerecht zu werden. Hier ein Überblick: