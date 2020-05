Leihmütter-Babys stecken in der Ukraine fest

In der Ukraine können wegen der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie Dutzende Leihmutterschaftskinder nicht von ihren ausländischen Eltern abgeholt werden. Derzeit wird laut der ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Ljudmila Denissowa in den sozialen Medien ein Video verbreitet, in dem 46 Kinder gezeigt werden, die auf ihre Eltern warten.