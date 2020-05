Tochter (6) mit Messer attackiert: Einweisung

2016 war die Frau mit ihren fünf jüngsten Kindern von Aleppo Richtung Europa aufgebrochen, um dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat zu entkommen. Nach längeren Zwischenstationen in Griechenland und in der Türkei traf sie 2018 in Österreich ein. Im Rahmen einer Familienzusammenführung durften ihr Ehemann und ihre weiteren Kinder nachkommen. Die zehnköpfige Familie lebt seither in einer 140 Quadratmeter großen Wohnung und wird von der Kinder- und Jugendhilfe betreut. Dies auch deshalb, weil die Mutter im Laufe der Zeit psychisch auffällig wurde. So sprach sie kaum noch, begann Stimmen und Schüsse zu hören, wirkte zudem apathisch. Mehrmals wurde sie stationär und medikamentös behandelt, man ging jedoch zunächst irrtümlich von einer depressiven Symptomatik aus.