Lombardi verdient bis zu einer Mio. Euro im Monat

Er gab zu: Mit seiner Musik verdiene er mittlerweile am wenigsten. Am Hungertuch muss der Sänger aber dennoch nicht nagen, denn andere Investitionen werfen ordentlich an Geld ab. „Ich habe Firmen. Ich bin auch Franchiser, das heißt, ich habe einen Supermarkt.“ Zudem sei er im Immobiliengeschäft tätig, erklärte der 27-Jährige.