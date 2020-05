Vom „Partytourismus“ hin zu Natur, Sport, Erholung

15,3 Millionen Euro Unterstützung

Zudem habe die Landesregierung in ihrer Sitzung am Dienstag eine weitere finanzielle Unterstützung in der Höhe von 15,3 Millionen Euro für den Tourismus beschlossen. Vier Millionen sollen als Ausgleich für die Kurzarbeit in den Tourismusverbänden, die vom Bund nicht abgegolten wird, herangezogen werden. Weitere vier Millionen gibt es für die Tirol Werbung, 2,3 Millionen Euro gehen in die Tourismusförderung und ein Paket in der Höhe von fünf Millionen Euro wird für Schutzhütten, Rad- und Wanderwege ausgeschüttet.