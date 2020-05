Freundin nach Alko-Unfall betrunken abgeholt

Gegenüber der Polizei schenkte die Autolenkerin den Beamten reinen Wein ein und erklärte, dass sie am Nachmittag mit ihrem Freund alkoholische Getränke konsumiert habe. Der Alkotest ergab einen stattlichen Wert von 1,84 Promille Alkohol im Blut, so die Polizei am Dienstag.