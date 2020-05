Lockerungen: Putin beendet „arbeitsfreie Wochen“

Trotz der nach wie vor rasanten Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus in Russland hat Kremlchef Wladimir Putin am Montag Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen angekündigt. Die „arbeitsfreien Wochen“ seien nun für alle Wirtschaftssektoren beendet, erklärte Putin im Rahmen einer im Staatsfernsehen übertragenen Videokonferenz. Die Verantwortung liege nun vor allem in den Händen der Regionalregierungen. Diese könnten jederzeit wieder strengere Maßnahmen erlassen, sollte dies notwendig sein, so der Präsident weiter.