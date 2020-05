„Rollen für Ältere werden gestrichen“

Es gibt eine Filmcrew, die dreht bereits wieder - und zwar „Sturm der Liebe“. Da sind immer nur wenige Leute am Set, die Schauspieler müssen sich selbst schminken - nach Anweisung der Maskenbildnerin. Und nie sind Menschen aus unterschiedlichen Departments - also etwa Licht, Ton, Maske, Requisite - zur gleichen Zeit am Set. Beim Drehen geht eigentlich alles Hand in Hand. Wenn das Set geräumt werden muss, weil eine neue Lampe gebraucht wird oder ein anderes Requisit, bedeutet das, dass es einfach viel mehr Zeit als bisher brauchen wird - und damit teurer wird. Fragt sich: Wer soll das finanzieren? Darüber hinaus ist immer noch unklar, wer haftet, wenn es dann tatsächlich einen Corona-Fall am Set gibt. Denn bisher ist es so geregelt, dass die Versicherung zwar zahlt, sollte sich jemand das Bein brechen, im Pandemiefall wird aber die Filmausfallhaftung nicht übernommen. Derzeit gibt es Gespräche mit der Bundesregierung, aber dort spielen alle ständig den Ball weiter. Man hat das Gefühl, dass die Wertschätzung für Kunst und Kultur fehlt.