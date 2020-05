Kroatien öffnet teilweise Grenzen für EU-Bürger

Nicht wegen Urlaubern, sondern für diejenigen, die aus wirtschaftlichen oder privaten Gründen dringend in das Land müssen, werden die Grenzen geöffnet. Die Betroffenen müsse sich hier aber weiterhin an die Coronaregeln halten. Fährt man nach Kroatien, so muss man sich nach dem Aufenthalt zwei Wochen in Heimquarantäne begeben. Mehr zum Thema hier.