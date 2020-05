Flucht vor Polizei endet mit Unfall an Kreuzung

Sirenengeheul am Samstagabend im Wiener Bezirk Döbling: Ein 20-Jähriger hatte am Lichtenwerderplatz die Flucht ergriffen, als Polizisten eine Kontrolle durchführen wollten. Der Verdächtige raste mit Spitzengeschwindigkeiten von 120 km/h davon, die Polizei nahm die Verfolgung auf. An einer Kreuzung prallte der Flüchtende mit seinem Wagen in ein weiteres Fahrzeug - das jähe Ende der Verfolgungsjagd, die schlussendlich zwei Verletzte forderte.