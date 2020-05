Tour-Chef: Abbruch der ganzen Saison „wäre unklug“

ATP-Tour-Chef Andrea Gaudenzi will den Ausfall der kompletten internationalen Tennis-Turniersaison nicht voreilig ausrufen. „Es wäre unklug, das jetzt schon zu tun. Niemand weiß, was passieren wird, wir wollen einen optimistischen Ansatz behalten“, sagte Gaudenzi. Es gebe einige Optionen wie Geisterspiele, ein wichtiger Faktor seien auch Reisebeschränkungen, so der Italiener.